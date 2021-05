Au deuxième jour de la campagne électorale officielle pour le scrutin des législatives anticipées, la situation s'éclaircit un peu plus. On connaît désormais les postulants. Il s'agit d'un total de 17 listes dont 14 partis politiques et trois indépendantes, qui partent en course pour briguer les neuf sièges pourvus pour la wilaya de Béjaïa. Officiellement, ces 17 listes sont entrées en campagne depuis jeudi, a annoncé la coordination locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), qui ne donne cependant pas plus de précisions, si ce n'est la mise en place et l'aménagement des sites d'affichage dont le nombre est estimé théoriquement à plus de 500 lieux, ainsi que la mise à disposition des salles réservées aux meetings populaires. Jusqu'à hier, les candidats se sont fait rares tout comme leurs affiches sur l'espace public. Ils ont certes trois semaines, pour faire valoir leurs projets et solliciter les suffrages le jour des élections, le 12 juin prochain. Certains dont le bruit a beaucoup couru sur leurs intentions participatives, ont vu la campagne démarrer avec la collecte des parrainages. Elle se poursuivra en allant crescendo avec, notamment l'option pour les contacts de proximité. Le lancement officiel de la campagne électorale pour les élections législatives anticipée du 12 juin prochain, reste comme à l'accoutumée timide à Béjaïa. Elle prendra son envol dans les prochains jours avec, notamment l'affichage des listes, premiers signes habituels avant-coureurs des événements électoraux. On connaîtra alors les noms des candidats. L'officialisation des listes tant partisanes qu'indépendantes, ouvre la voie à plus de détails. Pour l'instant, l'élimination de grosses pointures, notamment chez le Front de Libération nationale, qui voit son propre mouhafadh écarté de la course, tout comme le médiateur de la République de la wilaya, qui fait partie de la même liste. L'ex-maire d'Oued Ghir qui postulait sous les couleurs du parti de Bengrina (Harakat El-Bina) l'ex- maire indépendant de la commune d'Adekar (Sawt Echaâb) reste au stade de rumeurs. Trois listes partisanes El-Karama, TAJ et le MEN ont été invalidées. Il en est de même pour deux listes indépendantes, l'une lancée par une candidature d'Akbou et l'autre par un transfuge du FLN de Souk-El-Tenine. 221 candidats, dont 68 dossiers de candidats suppléants, ont été officialisés par l'Anie de Béjaïa. La grande énigme reste le sort que recevront les électeurs. Iront-ils faire leur choix? Pourront-ils le faire dans des conditions sereines? S'agissant d'un scrutin de proximité, totalement différent des deux précédents connus par l'Algérie nouvelle, les partisans de candidats ne vont certainement pas se laisser faire, eux qui veulent coûte que coûte élire des représentants de la wilaya. Cette opinion existe bel et bien à Béjaïa et compte s'imposer, car il y va de la solution à cette crise qui mine le pays. Les choses seront un peu plus claires avec l'installation des QG. On en saura un peu plus sur la suite de ce scrutin.