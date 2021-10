Pas moins de 14 blessés, dans trois accidents de la circulation, ont été enregistrés, durant ces dernières 24 heures, un peu partout sur plusieurs axes routiers de plusieurs localités de la wilaya d'Oran. Le premier est survenu sur l'axe routier de la RN 11, très précisément au point reliant la voie express à la commune de Bir El Djir, située à l'est de la wilaya. Deux poids lourds, un camion et un bus de transport en commun, se sont télescopés, provoquant sur place des blessures à huit passagers. Ces derniers ont été évacués vers les urgences médicales de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence l'Établissement hospitalier universitaire de l'Usto. Simultanément, la route de Bousfer a été le théâtre d'un second accident spectaculaire, suite au dérapage d'un véhicule léger, faisant trois blessés qui ont été évacués vers l'hôpital Medjbeur Thami, d'Ain El Türck, dans la corniche ouest d'Oran. Durant la même période, un troisième accident a été enregistré dans la localité de Hassi Mefsoukh, à l'est de la wilaya. Ce dernier est à l'origine de la blessure de trois jeunes gens, transférés, eux aussi, vers l'hôpital le plus proche. Au niveau national, les chiffres sont tout aussi effrayants. Les accidents de la circulation sont de plus en plus nombreux. Les services de la Protection civile font état de «13 personnes qui ont trouvé la mort et de 403 autres qui ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays, au cours des dernières 48 heures». Les mêmes services expliquent, en détail, que «trois personnes, de sexe masculin, sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone émanant d'un chauffage à l'intérieur d'une habitation, au niveau de la commune de Frenda, dans la wilaya de Tiaret». Les secours de la Protection civile sont, d'autre part, intervenus pour éteindre neuf incendies urbains, industriels et divers.