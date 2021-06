Les 8221 candidats scolarisés et 5515 libres entament, aujourd’hui dimanche, les premières épreuves du baccalauréat, apprend-on du chargé de la communication de la direction de l’éducation de la wilaya d’Annaba. Selon la même source, 5693 enseignants ont été retenus pour assurer la surveillance d’un total de 13 736 candidats entre plus de 4800 filles et plus de 3750 garçons. Répartis à travers 54 centres, pas moins de

1138 éléments sont mobilisés pour l’encadrement de l’examen. Par ailleurs, si ce rendez-vous est une épreuve décisive pour les candidats, il l’est également pour la direction de l’éducation de la wilaya d’Annaba, en raison du contexte sanitaire caractérisant l’épreuve. Ainsi, pour ne rien laisser au hasard, la directrice de l’éducation à Annaba, a veillé personnellement aux préparations et à la mise en place de toutes les dispositions pour garantir aux candidats des épreuves du bac, les meilleures conditions d’examen, notamment les mesures sanitaires nécessaires en application de la réglementation en vigueur. En ce sens, la direction de l’éducation de la wilaya d’Annaba s’est attelée à l’application d’un protocole sanitaire rigoureux, consistant en le port des bavettes et le respect de la distanciation sociale, afin de prévenir toute contamination au Covid-19. Dans le même contexte, la direction de l’éducation a veillé à la disponibilité de grandes quantités de masques de protection et de flacons de gel hydro-alcoolique dans toutes les salles d’examen. Au-delà, toute la chaîne logistique et humaine a été mobilisée pour la circonstance. S’agissant du volet sécuritaire, la sûreté de wilaya et la

gendarmerie nationale de la wilaya d’Annaba, ont mis en place un plan d’action, en mobilisant et en déployant d’importants effectifs relevant des deux corps sécuritaires, à travers tout le territoire de la wilaya, dont la mission est de sécuriser les centres d’examen, leurs alentours , les centres de rassemblement, de distribution et de récupération des épreuves ainsi que les corrections. Dans le même contexte, la direction de la protection civile à Annaba, a déployé ses éléments à travers les 54 centres d’examen, afin d’être au chevet des candidats, en cas d’éventuels incidents.