L’heure de vérité a sonné pour les élèves du troisième palier, qui, durant cinq jours, vont rendre compte d’une année de labeur. 13750 candidats à l’examen, dont 8511 scolarisés et 5239 candidats libres, entament, aujourd’hui, la première épreuve de l’examen du baccalauréat. Pour l’occasion, la direction de l’éducation de la wilaya d’Annaba a pris toutes les mesures nécessaires afin d’offrir les meilleures conditions devant permettre aux candidats de passer l’examen. Pas moins de 732 salles d’examens ont été retenues à travers les 53 centres au niveau de la wilaya, pour accueillir les candidats au bac. Tandis que 3206 surveillants ont été mobilisés pour assurer l’opération de surveillance. Dans un autre contexte, la direction du département de l’éducation, à Annaba, a mis en place un dispositif de prise en charge des candidats au bac, en matière de couverture sanitaire, de transport, de restauration et psychologique. En ce sens, il est à souligner que les secteurs chargés par cet accompagnement ont été mobilisés, la Protection civile entre autres. De leur côté, les services de sécurité, police et gendarmerie, ont adopté un plan spécial sur l’ensemble du territoire de la wilaya pour sécuriser les épreuves du baccalauréat et assurer leur bon déroulement. C’est ce qu’a, d’ailleurs, révélé un communiqué de la sûreté de wilaya d’Annaba. Selon la même source, il a été procédé à la mise en place d’un plan spécial axé principalement sur le déploiement de brigades fixes et mobiles et l’intensification des patrouilles de contrôle, et ce, en vue, d’une part,desécuriser l’acheminement des sujets, et de fluidifier, d’autre part, la circulation, notamment au niveau des axes et routes menant vers les centres d’examen.