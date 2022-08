La date limite pour le dépôt des dossiers de participation aux élections locales partielles du 15 octobre au niveau des communes de Feraoune, Akbou, M'Cisna et Toudja, a pris fin jeudi à minuit.

L'Autorité Nationale Indépendante des Élections de Béjaïa a réceptionné 13 dossiers de candidature. Cinq partis politiques et huit listes indépendantes seront en lice pour ce scrutin partiel. À Akbou, deuxième ville de la wilaya, deux partis politiques et deux listes indépendantes seront en cours, tandis qu'a M'Cisna, la course se jouera entre un parti politique et trois listes indépendantes. Au niveau de la commune de Toudja, l'Anie locale a accusé réception de trois listes dont deux partisanes et une indépendante. À Feraoun enfin, aucun parti politique n'a réussi à confectionner de listes. Le scrutin se jouera entre deux listes indépendantes.

En attendant la validation de toutes ces listes, qui interviendra au plus tard vendredi prochain, soit une semaine après le dépôt, les préparatifs des élections partielles des Assemblées populaires communales (APC), prévues le 15 octobre prochain dans quatre communes des wilayas de Béjaïa, se poursuivent avec «plus de dynamique», a estimé le représentant de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Bougrida Mouloud sur les ondes de la radio Soummam.

Le représentant de l'Anie à Béjaïa a indiqué que « l'étude des dossiers déposés aura lieu tout au long de cette semaine. Ce n'est qu'après qu'on connaîtra véritablement les listes qui vont concourir pour siéger aux Assemblées de quatre communes». Comme lors de sa dernière sortie médiatique, Bougrida Mouloud n'a, cependant, pas décliné l'identité des partis politiques participants. Sans risque de se tromper, il s'agit du FFS, FLN, RND et probablement le parti El Moustakbal.

Les listes indépendantes ont été confectionnées au niveau des quatre communes concernées par ce scrutin partiel. La participation du Front des forces socialistes est sans surprise sachant qu'il a déjà pris part au dernier scrutin des locales du 27 novembre 2021. Il en est de même pour le Front de Libération nationale et du Rassemblement national démocratique.

Le Front des forces socialistes (FFS) était le premier à annoncer sa participation aux élections partielles prévues le 15 octobre à Béjaïa et Tizi Ouzou et cela «conformément à la résolution du conseil national extraordinaire du 10 septembre 2021 portant décision de participation aux élections locales du 27 novembre 2021».

Il est utile de rappeler que les quatre communes concernées par ce scrutin regroupent un corps électoral de 46.000 inscrits.