La traque lancée contre les trafiquants de drogue se poursuit. Les policiers de la Brigade de recherches et d'interventions près la sûreté de wilaya d'Oran, viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de drogue. Le gang est composé de sept membres, âgés en 30 et 57 ans. Cette opération a été sanctionnée par la saisie de 13 kg de kif traité, une somme d'argent de plus de 3,5 milliards de centimes constituant les revenus de ce trafic, ainsi que cinq véhicules et deux motos utilisés dans le transport de la drogue. Récemment, les services de police de la wilaya d'Oran ont arrêté un dangereux trafiquant de drogue dure et saisi 49 grammes de cocaïne. L'opération a été effectuée sur la base d'informations confirmées parvenues aux services de la police de la 15e sûreté urbaine, faisant part d'un individu qui vendait de la drogue dure en milieu urbain. Après accomplissement des procédures judiciaires auprès du procureur de la République près le tribunal d'El Othmania et la surveillance de ses mouvements, le mis en cause a été arrêté et 49 grammes de cocaïne ont été trouvés dans son domicile, quatre comprimés psychotropes et une somme de 33 500 DA ont été saisis. Une procédure judiciaire a été engagée contre le mis en cause pour le déférer par- devant la justice pour trafic de drogue dure. Auparavant, les mêmes services sont parvenus à démanteler un réseau criminel, composé de six individus, spécialisé dans le trafic international de stupéfiants et l'organisation de traversées clandestines par mer, au sein d'un groupe criminel organisé.