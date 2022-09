À Béjaïa, à l'instar des autres wilayas, les élèves scolarisés reprennent le chemin de l'école dès aujourd'hui. Ils sont quelque 122 791, tous cycles confondus à renouer avec les bancs des salles de classe pour une rentrée scolaire tout à fait normale à l'image de celles ayant précédé la période de l'avant-crise sanitaire. Si l'on se fiait aux déclarations des responsables du secteur tout est fin prêt pour accueillir les milliers d'élèves dans les meilleures conditions. Au niveau de l'enseignement primaire, 570 écoles sont fin prêtes afin d'accueillir quelques infrastructures, soit 756 groupements scolaires avec 4 598 salles de classe, dont 83 concernant les zones d'ombre. 18 996 élèves en cycle normal avec 46 nouvelles salles pédagogiques réceptionnées et 10 cantines scolaires qui prendront en charge les besoins des enfants scolarisés. La campagne de nettoyage des établissements primaires se poursuivait encore hier. S'agissant de l'enseignement moyen, le nombre d'élèves est de 74 022. Ils seront reçus dans 163 déjà existantes auxquels s'ajouteront trois nouveaux collèges, qui sont déjà réceptionnés. Il s'agit du CEM de Boukhlifa-Tichy qui recevra 317 élèves et le CEM deTizi Oukharoub, à Kherrata qui accueillera 350 élèves et le nouveau collège du nouveau pôle urbain d'Ighzar Ouzarif avec 616 élèves. Concernant le cycle secondaire, le nombre d'élèves inscrits s'élève à 29 773. Deux nouveaux lycées annexes sont réceptionnés. Il s'agit du lycée chahid Benyahaia Mohand Améziane, à Berbacha et le lycée Yaici Abdelakader à Bejaia.

La direction de l'éducation note une augmentation de l'ordre de 2,60%, ce qui est insignifiant pour les structures et sur l'effectif moyen par classe, d'autant plus que le nombre de divisions pédagogiques a connu une évolution significative. Pour ce qui est des écoles privées, pour le nombre d'élèves, aucune infirmation n'a été communiquée dans ce sens. Il y a lieu de noter cette large opération de nettoyage des écoles primaires à travers toutes les communes de la wilaya avec la participation de toutes les parties prenantes, dont le secteur de l'éducation,, celui de l'environnement, les APC, le mouvement associatif et les parents d'élèves. Après une longue période de vacances, les bambins habillés de vêtements flambant neuf vont renouer avec la joie des retrouvailles avec les anciens et les nouveaux copains de l'école.