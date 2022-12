«Riche» a été le bilan opérationnel de fin de semaine. Lançant plusieurs fronts ayant touché plusieurs secteurs en relation très intime avec le citoyen et sa santé, les forces de sécurité ont opéré plusieurs saisies. À Sidi El Bachir, située à l'entrée est de la ville d'Oran, les forces de sécurité ont saisi prés de 6 quintaux de viande totalement impropre à la consommation et de surcroît, présentant un danger potentiel pour la santé publique. Cette saisie est le fruit d'une sortie de contrôle opérée dans ledit quartier en collaboration avec les services commerciaux, les services en charge de la lutte contre la fraude,ceux de l'hygiène de la commune de Bir El Djir, en présence des représentants de l'association de la protection du consommateur. En procédant aux constatations des lieux abritant ces foyers peu ordinaires, les services, qui se sont ligués dans cette tache, ont relevé plusieurs infractions contraires à la réglementation. Il s'agit du défaut flagrant d'hygiène,le non-respect des conditions garantissant la santé publique,le stockage des produits alimentaires périssables dans des conditions interdites par la réglementation, commercialisation de la viande impropre à la consommation en plus de l'exercice illégale d'une activité réglementée, la boucherie. Les bouchers font désormais l'objet de poursuites judiciaires pour des chefs d'inculpations liés à l'exposition de la santé publique au danger. Dans la commune d'Oued Tlélat, au sud-ouest d'Oran, les éléments de la compagnie de la Gendarmerie nationale de cette commune ont débusqué un entrepôt dédié au stockage de la chair animalière destinée à la consommation. En opérant leur intervention, les hommes en tenue verte ont saisi prés de 5 quintaux de viande blanche impropre à la consommation. Cette opération est l'aboutissement de l'exploitation des informations parvenues aux gendarmes, lesquelles font état d'une activité exercée illégalement. Lors de cette offensive, les gendarmes ont relevé plusieurs transgressions de la réglementation, à savoir l'absence du registre du commerce autorisant l'exercice d'une activité réglementée, des problèmes d'hygiène, abattage clandestin et exercice d'une activité sensible en créant un abattoir clandestin sachant que l'abattage est réglementairement soumis aux contrôles vétérinaires. Dans cette affaire, tout le contraire s'est produit ont relevé les éléments de la Gendarmerie nationale en plus de plusieurs autres infractions constatées sur place, notamment le non- respect de la chaîne de froid ainsi que plusieurs autres violations encore gravissimes dont la mise en danger de la santé du consommateur. Les forces de sécurité ne chôment pas en faisant face, outre à la drogue, à la commercialisation des produits alimentaires périssables.