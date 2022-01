La production de l'huile d'olive, cette année dans la wilaya de Tizi Ouzou, sera des plus satisfaisantes et ce, en dépit des incendies de l'été dernier qui ont ravagé une grande partie des oliveraies de la wilaya.

Les services agricoles de la wilaya ont annoncé une production de l'huile d'olive dépassant les 12 millions de litres. Un chiffre plus que satisfaisant comparativement à la saison précédente.

Malgré les incendies du mois d'août 2021 ayant réduit en cendres près de 40% des oliveraies de la wilaya, la production ne sera que faiblement impactée. Actuellement, la wilaya dispose de 39 000 hectares d'oliviers. Jusque-là, il a été collecté pas moins de 83 000 quintaux d'olives. Ce qui «donnera» déjà des millions de litres d'huile d'olive, surtout quand on sait que cette année, le rendement est très positif, toujours selon les informations rendues publiques cette semaine par les services concernés au niveau de la direction des services Agricoles. Ces derniers ont relevé que ce rendement va s'améliorer au fil des jours.

La même source a indiqué que le rendement des olives pour cette année est de 24 quintaux d'olive à l'hectare. Quant au rendement de l'huile d'olive, il s'élève à 16 litres par quintal. Au total, pas moins de 112 huileries sont actuellement mobilisées à travers les quatre coins de la wilaya dont 32 huileries traditionnelles, 18 semi-automatiques et 62 huileries modernes. Il y a lieu de rappeler que ces dernières années, un véritable coup de fouet a été donné au secteur de l'oléiculture dans la wilaya de Tizi Ouzou grâce aux initiatives concrètes, prises par la direction concernée, mais aussi à l'implication effective et active des oléiculteurs et des propriétaires des huileries qui répondent toujours présents aux sollicitations lancées par la DSA. Parmi ces initiatives, et dont les fruits commencent à être récoltés, on peut citer le lancement de nombreuses coopératives dans les quatre coins de la wilaya, ce qui permet au secteur de s'organiser comme jamais auparavant. Aussi, le lancement du processus de labellisation de l'huile d'olive n'a pas été sans avoir des impacts positifs des plus probants.

L'apparition sur le marché de nombreuses marques locales d'huile d'olive et ce, pour la première fois, n'est qu'une preuve édifiante du succès de cette démarche qui n' en est qu'à ses débuts et qui promet d'engranger encore d'autres succès. Toutefois, l'implication de tous les membres de la famille dans l'opération de la cueillette des olives n'est pas un phénomène nouveau dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit plus d'une tradition qui a toujours existé et qui n'a pris aucune ride en dépit de l'intrusion du mode de vie moderne dans la société depuis quelques décennies. Mais quand la saison de la cueillette des olives arrive, les familles n'hésitent pas «à laisser tomber» la ville où elles habitent pour aller à la conquête des champs. Une opération qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et à laquelle tous les membres de la famille, tous âges confondus, s'adonnent à coeur joie. Il s'agit, en effet, de joindre l'utile à l'agréable. En plus de s'assurer de la quantité d'huile nécessaire à la consommation personnelle, ces familles peuvent même vendre une partie de la production pour arrondir ainsi leurs fins de mois.

Outre les belles journées passées en famille dans les champs loin du stress et de toute pression. C'est dire que les vertus de l'huile d'olive ne sont pas seulement biologiques, mais aussi psychologiques.