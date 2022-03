La brigade judiciaire de lutte contre le trafic de drogue a récemment élucidé trois affaires liées au trafic de drogue, devenu pratiquement insoluble à Constantine, lors desquelles sept individus ont été arrêtés. Ces opérations entrent dans le cadre de la dynamique de la lutte contre toutes formes de crimes. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, la première et la seconde affaire ont eu pour théâtre le centre-ville. Lors d’un contrôle, trois individus ont attiré l’attention de la brigade, qui a vite fait d’intervenir, en fouillant les suspects. Sans surprise, les éléments de la police ont découvert des psychotropes en possession de ces derniers. Il s’agit de 124 capsules de différentes drogues, ainsi qu’une importante somme d’argent. Les trois mis en cause ont été arrêtés et présentés devant la justice, après établissement d’un dossier judiciaire. La troisième affaire, a indiqué la cellule de communication, a concerné un quartier de Constantine où un groupe de jeunes a éveillé les soupçons des policiers, qui procéderont aussitôt à un contrôle d’identité et à la fouille des mis en cause. En leur possession, il a été découvert 48 autres capsules et également une somme d’argent. Idem pour ces quatre prévenus ; ils ont été arrêtés et traduits en justice. Par ailleurs et toujours dans le cadre de leurs activités, les éléments de la police ont réussi à mettre fin aux agissements d’un gang qui a semé la terreur au sein d’une cité à Constantine, plus précisément à la nouvelle Ali Mendjeli. C’est suite à un appel, sur le numéro vert, que la police a dû intervenir. Il s’agit de cinq malfaiteurs, âgés de 23 à 30 ans, qui ont constitué une association de malfaiteurs. Ces derniers ont été arrêtés pour atteinte à la sécurité des citoyens, affrontements à l’arme blanche et agressions. Les faits remontent à la nuit de dimanche à lundi, où de violents affrontements ont éclaté au niveau de l’UV9, à l’arme blanche. Les habitants ont été terrorisés par la brutalité des mis en cause et n’ont pas hésité à faire appel a la police qui s’est aussitôt déplacée sur les lieux. En un temps record, la police a réussi à identifier les mis en cause connus d’ailleurs pour des antécédents, en localisant leur position. Ils seront arrêtés et traduits devant les instances compétentes de la justice.