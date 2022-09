C'est fait. Depuis mercredi, les listes, en course pour la prise des commandes des quatre communes de Béjaïa, sont connues officiellement.

L'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) locale en a donné même des détails. Il s'agit de quatre listes partisanes, dont le FLN avec deux listes, le FFS et le RND avec une liste chacun et huit listes indépendantes.

La campagne électorale sera animée dans la commune d'Akbou, deuxième ville de wilaya par quatre listes.

Le Front de Libération nationale, le Rassemblement démocratique et deux listes indépendantes «la voix des hommes libres Soummam» et «Assirem Akbou» vont se disputer les 23 sièges que compte cette Assemblée. Dans la commune de Feraoun, dont l'assemblée compte 15 sièges, la course aura lieu entre deux listes indépendantes« Union» et «Assirem». À Toudja, la bataille opposera la liste FLN aux Indépendants de la «Jeunesse pour le développement et le changement».

Le Front de forces socialistes (FFS) n'aura finalement réussi à constituer qu'une seule liste dans la commune de M'Cisna. Il croisera le fer avec trois listes indépendantes avec pour enjeu les 13 sièges. Les listes «Yulli Was», « Assirem» et «Jeunesse pour le changement» tenteront de barrer la route au plus vieux parti d'opposition lors de la compagne électorale officielle qui débitera le

22 septembre pour s'achever le 11 octobre 2022, soit quatre jours avant le jour de ce scrutin partiel. L'Autorité Nationale Indépendante des Élections de Béjaïa avait réceptionné 13 dossiers de candidature, il y a une semaine.

Cinq partis politiques et huit listes indépendantes avaient déposé leurs dossiers. Après étude des dossiers, une liste partisane a été éliminée pour n'avoir pas pu recueillir le nombre de parrainages nécessaires. Les préparatifs des élections partielles des Assemblées populaires communales (APC), prévues le 15 octobre prochain dans quatre communes des wilayas de Béjaïa, se poursuivent dans de bonnes conditions, a estimé le représentant de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Bougrida Mouloud en annonçant les parties prenantes officielles à ce scrutin partiel sur les ondes de la radio Soummam.

La participation du Front des forces socialistes, qui était sans surprise sachant qu'il a déjà pris part au dernier scrutin des locales du 27 novembre 2021 sera effective dans une seule commune sur les quatre concernées par cette élection partielle. Tandis que le Front de Libération nationale et le Rassemblement national démocratique seront respectivement en course avec deux et une liste.

Le Front des forces socialistes était le premier à annoncer sa participation à ces élections partielles prévues à Béjaïa et Tizi Ouzou et cela «conformément à la résolution du conseil national extraordinaire du 10 septembre 2021 portant décision de participation aux élections locales du 27 novembre 2021».

Il est utile de rappeler que les quatre communes concernées par ce scrutin regroupent un corps électoral de 46.000 inscrits.