12% des microentreprises financées par l'antenne de Tizi Ouzou de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade), ont été créées par des femmes, selon un bilan communiqué, hier, par cet organisme. «Le taux des microentreprises créées par les femmes, qui est de 12%, est légèrement plus élevé que la moyenne nationale, qui est de 11%», a relevé le responsable local de l'ANADE, Mohammed Lamine Ben Dadda, à l'occasion d'une cérémonie de mise en place du réseau des femmes entrepreneurs «Elle Mouqawila» de la wilaya de Tizi Ouzou, organisé au Centre de loisirs scientifiques. Selon les mêmes chiffres, sur 21100 dossiers de création d'entreprises et d'extension d'activité, financés au niveau local, par l'Anade, depuis la création de ce dispositif d'aide à l'entrepreneuriat, 2483 ont été déposés par des femmes entrepreneurs. L'entrepreneuriat féminin a permis la création d'un total de 5214 emplois à Tizi Ouzou, notamment dans l'artisanat et les services, sur un total de 44111 postes créés, selon le même bilan. Ben Dadda a souligné que les femmes à Tizi Ouzou, notamment les diplômées universitaires, s'orientent de plus en plus vers la création de leurs propres microentreprises, créant ainsi de la richesse et de l'emploi.