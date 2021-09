Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic en Algérie, plus de 12,7 quintaux de kif traité ont été saisis, ainsi que 500 grammes de cocaïne, lors d’opérations menées par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les différents services de sécurité, au niveau des frontières avec le Maroc entre le 8 et le

14 septembre, a indiqué, hier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Ces opérations se sont soldées par l’arrestation de

15 narcotrafiquants, précise la même source.

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l’ANP ont appréhendé quatre éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national », ajoute le communiqué.