C'est parti pour les élections municipales. «La délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections a accusé réception à pas moins de 115 listes, partisanes et indépendantes, comprenant les dossiers de candidature pour les joutes prévues pour la journée du 27 novembre de l'année en cours.

Le chargé de communication auprès de la délégation locale de l'Anie, Aïssa Tayebi, a, ainsi, fait état de «108 listes pour les élections des APC dont 88 listes partisanes et 20 listes indépendantes, en plus de 7 listes de partis pour les élections des membres de l'APW», ajoutant que «la délégation locale de l'Anie a mis en place tous les moyens nécessaires pour réussir l'opération de dépôt des dossiers».

Il a rappelé que «les délais de dépôt des formulaires de souscription des signatures individuelles et leur légalisation ont été prorogés jusqu'à jeudi dernier à 20h00, conformément aux dispositions de l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral», soulignant que «la délégation locale de l'Anie a entamé l'étude des listes déposées à son niveau pour statuer, dans les délais réglementaires, pour ouvrir, ensuite, la voie au dépôt des recours au niveau du tribunal administratif concernant les listes dont les dossiers ont été rejetés, et ce, après avoir notifié aux concernés le refus de leurs dossiers». Suite à l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, qui s'est déroulée du 5 au 15 septembre dernier, le corps électoral de la wilaya d'Oran a atteint 1 049 053 électeurs et électrices, dont 19 251 nouveaux inscrits, rappelle-t-on. L'Autorité nationale indépendante des élections a levé le voile sur le slogan officiel des élections locales, prévues le 27 novembre prochain: «Veux-tu le changement, l'édification institutionnelle?» «Signe et appose ton empreinte».

Le slogan des prochaines élections des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW) était placé sur un arrière-plan-vert clair avec, au milieu, la carte géographique de l'Algérie dans l'ossature d'une construction symbolisant l'ère de «l'édification de l'Algérie nouvelle». Les phrases «veux-tu le changement?» et «l'édification institutionnelle» étaient placées en tête du slogan, suivi de «signe et appose ton empreinte» et l'image d'une enveloppe représentant l'urne et l'empreinte du citoyen qui a fait son devoir électoral. La phrase «La République algérienne démocratique et populaire» était également placée sur l'entête du slogan dévoilé par l'Anie, en sus de la date des prochaines élections locales, à savoir le 27 novembre 2021. Le logo de L'Autorité nationale indépendante des élections a été placé en bas, orné de l'emblème national. Le président de l'Anie, Mohamed Charfi, avait fait état du recensement de 582169 nouveaux inscrits sur les listes électorales, à l'issue de l'opération de révision exceptionnelle des listes, à mi-septembre dernier, affirmant que le corps électoral comporte 24589475 électeurs.