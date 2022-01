Pas moins de 113 postes de formation en doctorat pour la saison universitaire 2021-2022 ont été ouverts par l'Université des sciences et de technologie Mohamed Boudiaf d'Oran (USTO-MB) répartis sur plusieurs filières et spécialités, a-t-on appris samedi auprès de cet établissement de l'enseignement supérieur. «Pas moins de 113 postes de doctorat couvrant 17 filières dans les six domaines de formation à l'USTO-MB ont été ouverts au titre année universitaire 2021-2022», a indiqué à l'APS le porte-parole de USTO-MB, Mâamar Boudia. Ainsi, 15 postes ont été ouverts dans chacune des filières de physique, génie mécanique, génie des procédés, 11 postes en génie maritime et neuf autres en électronique. Pour le génie biomédical, l'informatique, l'architecture et l'activité physique, sportive et éducative, six postes ont également été ouverts pour chacune de ces spécialités. Trois (3) postes ont aussi été ouverts pour chacune des filières de l'automatique, l'électrotechnique, les travaux publics, l'hygiène et la sécurité industrielle, les biotechnologies, les sciences biologiques et les mathématiques, a-t-on précisé.

Dans ce cadre, la même source a fait savoir que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé une date pour le dépôt des demandes et des dossiers d'inscription pour la participation au concours de doctorat durant la période allant du 16 au 27 janvier en cours à travers la plateforme numérique «PROGRESS» qui lui a été dédiée. La confirmation des choix se fera du 30 janvier au 4 février via le même outil. Jusqu'à juillet dernier, 150 étudiants en poste graduation ont soutenu leur thèses à l'USTO-MB, a-t-on rappelé de mêmesource.