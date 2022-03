Fini l'amiante et les problèmes de santé qu'elle provoque chez les occupants des habitations des «Italidyles» appelés localement les «bâtiments de Taliane». Ces derniers, après près de 40 ans de calvaire, viennent d'être relogés dans des habitations décentes construites exclusivement à leur profit dans la commune de Bir El Djir, à l'est de la ville d'Oran. «Elles sont plus de 1.100 familles, ayant occupé le site dit Batimate Taliane dans le quartier d'Es-Seddikia à avoir fait leurs adieux à ces anciennes habitations qu'elles ont occupées provisoirement depuis le début des années 1980», a-t-on indiqué, expliquant que «l'opération, lancée en ce début de semaine, se poursuivra jusqu'au départ du dernier occupant de ce site». Tôt dans la matinée du début de cette semaine printanière, la première vague composée de près de 200 familles a regroupé ses effets et paquetages pour être soit transportée à bord des camions mobilisés par la wilaya vers ses nouveaux logements construits selon les normes de l'habitation moderne, faisant ainsi ses adieux à l'amiante et la remontée des eaux usées jusqu'aux premiers niveaux de ces immeubles en préfabriqué. En tout, 1.201 logements publics locatifs sont affectés à ces familles. «Si l'opération se poursuit, ces habitations de fortune seront démolies et le site sera «nettoyé» dés que le dernier occupant aura quitté les lieux», a-t-on affirmé, soulignant le fait que «dés l'achèvement de l'opération, deux entreprises privées entameront la démolition des blocs construits en structures métalliques».

«L'assiette foncière fera l'objet de récupération par l'Etat pour procéder à sa transformation en espaces verts et en parc de détente au profit des familles oranaises», a-t-on expliqué.

Le nouveau site des 1.201 Logements publics locatifs du quartier «Pépinière», relevant de l'Opgi d'Oran, est formé d'un ensemble d'immeubles de cinq à neuf étages. Il est doté de toutes les infrastructures, notamment d'espaces verts et d'aires de jeux pour enfants.

Le projet a accusé un retard dans sa concrétisation pour diverses raisons, dont la résiliation du contrat avec deux entreprises et leur remplacement par sept entreprises chargées d'accélérer le rythme de réalisation, en renforçant les chantiers en moyens humains et en adoptant des rotations de 24h/24 pour livrer les logements dans les délais impartis.

La wilaya d'Oran table sur le relogement du plus grand nombre de familles mal logées. Dans l'une de ses sorties médiatiques, le wali, Saïd Sayoud, a été explicite dans sa dernière sortie médiatique en révélant la prise en charge de toutes ces familles.

Il s'agit particulièrement des familles occupant des habitations précaires, pour lesquelles le wali d'Oran a été rassurant en insistant sur «l'impératif de distribuer les logements prêts, notamment les logements sociaux afin d'éviter l'accumulation des dossiers de l'habitat précaire».

Il a indiqué que «les logements prêts au niveau de la wilaya et dont les travaux sont achevés, notamment ceux liés à l'aménagement extérieur, doivent être immédiatement distribués après l'annonce des listes des bénéficiaires et l'étude des recours». Saïd Sayoud a fait ces déclarations en rendant visite au projet des 500 Logements publics locatifs de la commune d'El-Ançor, à l'ouest de la corniche d'Oran. Ces derniers, achevés depuis 10 mois, sont en phase d'aménagement extérieur.