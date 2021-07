Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, au Palais du peuple (Alger) une cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers de l'Armée nationale populaire (ANP). Cette cérémonie a été organisée à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse. à son arrivée au Palais du peuple, le président Tebboune a été accueilli par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha qui a adressé une allocution de bienvenue, dans laquelle il a remercié le chef de l'Etat d'avoir présidé, personnellement, la cérémonie de remise de grades et de médailles, en concrétisation de la symbolique du lien fort Armée-Nation. «L'organisation de cette cérémonie intervient en pleine célébration de l'une des plus illustres dates de notre grande histoire, le 59e anniversaire de la fête de l'Indépendance nationale. Une commémoration qui marque nos esprits du véritable sens de la victoire, et nous emplit de sentiments de dignité et de fierté de nos gloires, de l'héroïsme de nos aïeux de la génération de l'éternel Novembre. C'est une occasion très chère à nos coeurs, à travers laquelle, nous nous acquittons du devoir de reconnaissance et de loyauté envers les héros de l'Algérie qui ont honoré le serment, sans jamais en dévier et desquels nous tirons les leçons», a souligné le chef d'état-major. Le président de la République a remis le grade de général-major à un nombre de généraux et le grade de général à un nombre de colonels. Il a décerné des médailles à des cadres militaires et personnels civils.