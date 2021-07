Le ministère des Ressources en eau (MRE) a lancé plusieurs opérations de dévasement des barrages à travers tout le pays, avec comme objectif, de parvenir à une exploitation optimale des capacités de remplissage de ces infrastructures, selon un communiqué du ministère.

Le volume de vase devant être enlevé avoisine les 11 millions de m3, dont deux millions de m3 du barrage Fergoug (w.Mascara), quatre millions de m3 du barrage Ghrib (Aïn Defla), et cinq millions du barrage d'El Hamiz (Boumerdès).

Faisant état d'opérations similaires, devant être lancées pour le dévasement de près de 33 millions de m3 dans six autres barrages du pays, le ministère a précisé qu'il s'agit d'une opération d'enlèvement de 8 millions de vase du barrage Foum El Gherza (w.Biskra), cinq millions de m3 du barrage Zerdaza (Skikda), cinq millions de m3 du barrage Djorf El Torba (Béchar), cinq millions de m3 du barrage Merdja Sidi Abed (Relizane), cinq millions de m3 du barrage Foum El Kais (Khenchla) et 5 millions de m3 de celui de Bouhanifia (Mascara).

Ces opérations de maintenance s'inscrivent dans la démarche du MRE, visant à augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau de surface, notamment au niveau des sites qui sont en cours d'exploitation.

Le MRE avait pris plusieurs mesures visant à mettre fin à ce phénomène naturel qui greffe fortement les capacités de remplissage des barrages, à travers le lancement de grandes opérations de reboisement autour des bassins hydrographiques, en vue d'éviter l'érosion des sols à l'intérieur des digues, ce qui accroît le phénomène d'envasement.

Il faut savoir que les services de l'Agence nationale des barrages et transferts (Anbt) ont procédé à la plantation de 350000 arbres de retenue au niveau des espaces en amont des barrages exploités, depuis le début de janvier 2021 jusqu'à ce jour.