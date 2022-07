C'est par une nouvelle déclaration que le ministre de l'Education nationale Abdelhakim Belaâbed a promis de régler le problème du poids du cartable.

Le ministre a affirmé, hier, que ses équipes «travaillent d'arrache-pied pour la mise en service du projet du livre scolaire numérique». Et d'ajouter que «le manuel scolaire 2.0 sera disponible gratuitement».

C'est ce qu'il a annoncé hier, lors d'un Séminaire national consacré à l'examen des dossiers relatifs à la rentrée scolaire 2022-2023. Cette mesure est très attendue par les parents élèves et syndicats du secteur qui ne cessent de monter au créneau pour appeler à la nécessité de trouver des solutions immédiates à la souffrance des élèves due au kilo de manuels qu'ils portent dans leurs cartables à dos. Cependant, le succès de ce mode d'enseignement exige la disponibilité d'un matériel technologique adéquat, en l'occurrence les tablettes dont beaucoup d'élèves ne peuvent se procurer.

Le dossier lourd du «fardeau des cartables» n'est pas le seul défi face auquel le ministre devra faire face. La prochaine rentrée scolaire ne sera pas «une mince affaire». Belaâbed et ses collaborateurs sont en effet devant un défi sans précédent dans les annales de ce secteur névralgique. Ils seront à la rentrée scolaire de 2022/2023 près de 11 millions d'élèves, alors que les classes étaient déjà «surpeuplées» avec plus de 9 millions d'inscrits en 2019.

Les craintes sur la surcharge des classes et les difficultés qui pourraient venir se greffer à cette problématique sont ainsi de retour.

L'effectif d'enseignants est-il suffisant? En attendant de voir plus clair, le ministre a révélé que «le ministère a mobilisé un total de 529 826 enseignants pour ll'encadrement des 10 977 642 élèves, tous cycles confondus».

En réponse aux attentes des parents d'élèves, qui réclament chaque année des solutions efficaces et concrètes, afin de sauver la scolarité de leurs enfants, Belaâbed s'est voulu rassurant quant à la disponibilité des livres scolaires.

Il a affirmé dans ce sens que «le nombre de livres scolaires imprimés est suffisant». Et d'ajouter que «l'opération de vente des manuels scolaires se déroulera en priorité au sein des établissements scolaires».

Cela avant de conclure que «l'État a pris la décision de ne pas augmenter les prix des livres».