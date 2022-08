Onze foyers d'incendies ont été enregistrés, depuis la matinée de dimanche, à travers six wilayas du pays, dont un a été maîtrisé, a-t-on appris auprès de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).« Nous avons enregistré depuis ce matin, 11 foyers d'incendies dans les wilayas de Béjaïa (3), Skikda (3), El Taref (2 dont 1 éteint), Oum el Bouaghi et Tipaza (un incendie chacune) », a déclaré, le directeur des statistiques et de l'information au niveau de la DGPC, le colonel Farouk Achour, précisant que les unités de la Protection civile sont parvenues à éteindre, hier samedi, « 47 foyers d'incendies dans 12 wilayas ».Les wilayas concernées par ces feux sont « Béjaïa (19), Sétif et Skikda (6), Jijel (4), El Taref (3), Tlemcen et Chlef (2) et Bouira, Tissimssilt, Tipaza, Constantine et Oum El Bouaghi (un incendie chacune) ». Par ailleurs, le Colonel Achour a fait savoir que la DGPC a enregistré depuis le début du mois de juin à ce jour, « 889 incendies de forêts et de maquis à travers les wilayas de Béjaïa, Sétif, Jijel et Skikda ». Ces incendies ont ravagé, a-t-il précisé, « 532,42 hectares de forêts, 668,50 hectares de maquis et 579,16 hectares de broussailles ». Un « bilan qui a fortement baissé comparé à la même période de l'année dernière et ce, grâce notamment au dispositif opérationnel mis en place », a-t-il noté. En effet, la DGPC a enregistré en 2021 « 8.450 incendies et une perte de 10.029 hectares de forêts, 2.963 hectares de maquis et 3.673 hectares de broussailles », a expliqué le colonel Achour. Interrogé sur l'origine de ces incendies, le Colonel Achour a fait savoir qu'il était difficile de se prononcer pour l'instant, n'écartant toutefois pas le facteur humain et la période caniculaire que traverse certaines régions du pays.