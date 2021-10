Les éléments de la brigade de recherches et d'intervention prés la sûreté de la wilaya d'Oran viennent de démanteler un réseau de trafic de drogue, composé de cinq dividus, tous arrêtés. Dans cette opération, les mêmes services ont saisi une quantité de 11.5 kg de kif traité, une somme d'argent estimée à 4 millions de dinars, deux véhicules et cinq téléphones portables. Selon la cellule de communication et des relations extérieures prés la sureté de wilaya d'Oran, cette opération entre dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, citant les cinq individus, âgés entre 25 et 60 ans, impliqués dans le trafic international de la drogue, l'entreposage à des fins de commercialisation., l'exposition de la santé publique au danger et l'atteinte à l'économie nationale. Dans une opération déclenchée au mois de juin dernier, les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont saisi 2 quintaux de kif traité et démantelé un réseau spécialisé dans le trafic international de stupéfiants. En effet, les éléments de la brigade de recherches et d'intervention de la police judiciaire de la sûreté de wilaya ont démantelé le réseau criminel spécialisé dans le trafic international de stupéfiants et procédé à l'arrestation de quatre individus, âgés entre 22 et 35 ans, des repris de justice pour la plupart. Cette opération a eu lieu après un travail de surveillance et d'investigation soutenu, même si les membres de ce réseau avaient pris leurs précautions et utilisaient des véhicules de luxe. Un plan a été mis en place, aboutissant à l'arrestation de deux personnes à bord d'un véhicule. La fouille minutieuse de ce dernier a permis la découverte d'une cachette aménagée dans laquelle étaient dissimulés plus de 123 kilos de kif traité. Poursuivant leur enquête, les policiers ont pu identifier les autres membres du réseau, à savoir deux autres personnes, arrêtées plus tard.

Les mis en cause se trouvaient à bord d'une voiture dans laquelle une quantité de 74 kilos de résine de cannabis a été découverte. Les investigations se sont soldées, également, par la saisie d'une autre quantité de 5 kilos de kif traité, ainsi que deux véhicules, une moto et neuf téléphones mobiles.