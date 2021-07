En perspective de la distribution d'un quota de 1 042 unités, de type Aadl, relevant des programmes 1 et 2, les acteurs en charge de ce segment d'habitations s'attellent, depuis plusieurs jours, au parachèvement des dernières retouches, avant le jour J «L'opération intervient à l'occasion du 59ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le 5 Juillet. Les bénéficiaires des blocs nos 1 et 2 ont été convoqués pour déposer leurs dossiers chez les notaires désignés, en vue de la signature de leurs contrats. L'opération va toucher, dans sa première phase, les 247 souscripteurs du site Djemaâ Hocine, sur un total de 500, implantés dans la daïra d'El Bouni. Toutefois, la remise des clés reste tributaire de l'installation des compteurs d'électricité, un projet qui a suscité une cacophonie, lors de la visite, jeudi dernier, du directeur général, Faycel Zitouni, à Annaba. Les 247 souscripteurs du programme Aadl 1, du site Djemaâ Hocine, auront leurs affectations et devront, a priori, attendre quelques jours, voire des semaines de plus, avant d'occuper leurs nouveaux logements. La date de la seconde phase de distribution de ce quota, réservé aux affiliés des secteurs sécuritaires, n'a pas été retenue. S'agissant du deuxième programme de l'Aadl 2, pas moins de 795 unités de l'îlot 1, relevant du projet de 5000 logements Aadl à la nouvelle ville de Draâ Errich, seront prochainement distribuées. Notons que la distribution du quota des 795 logements était également tributaire du problème des compteurs d'électricité. Une contrainte que les services de la Sonelgaz ont levée en mettant les bouchées doubles, pour installer la totalité des compteurs d'électricité pour l'îlot n°1, où les travaux de construction et d'aménagement extérieur ont été totalement achevés. Ainsi, au bonheur des 795 souscripteurs qui vont, enfin, voir leur rêve se réaliser, après 20 ans d'attente et de vie malmenée par la cherté des baux de location, pour les uns et la précarité des bidonvilles pour les autres, s'ajoute la joie de la célébration de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse. En attendant que le reste des unités du programme Aadl 2, soit livré avant la fin de l'année en cours, pas moins de 1042 décisions d'affectations seront remises aux souscripteurs aux formules Aadl 1 et 2. Une cérémonie sera organisée au siège de la wilaya d'Annaba, où le premier responsable a procédé, hier, à la distribution de décisions d'affectations au profit de 15 souscripteurs au quota de 247 unités de Djemaâ Hocine (El Bouni).