Le procès de l'assassinat du jeune bénévole, Djamel Bensmaïl, s'ouvre demain, mardi 19 juillet, au tribunal criminel de première instance de Dar El-Beïda à Alger. Attendu par l'opinion nationale, le procès verra la présentation devant les juges et les jurys de 102 suspects. Ils sont accusés d'avoir tué et brûlé, le jeune Djamel Bensmaïl, le 11 août 2021, lors des feux de forêt ayant ravagé la ville de Larbaâ Nath Irathen,

à Tizi Ouzou. Les accusés, dont une soixantaine sont en détention préventive, sont poursuivis, à différents degrés, d'atteinte à la sécurité de l'État, d'attaques contre le personnel de la sécurité, de semer la terreur parmi la population et d'appartenir à des organisations terroristes.