Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite et la préservation de la santé publique, les éléments de la police ont mené une importante opération qui s'est soldée par la saisie de pas moins de cinq quintaux de viande blanche impropre à la consommation et proposée aux consommateurs. Selon un communiqué transmis, hier, à notre rédaction, provenant de la cellule de communication de la sureté de la wilaya, il est souligné que les éléments de la BRI étant intervenus dans cette affaire ont saisi 534 kg de viande blanche (poulets). Les faits selon la même source, remontent au vendredi très tôt dans la matinée, quand le technicien chargé de suivre les caméras de surveillance s'est rendu compte que deux propriétaires de camions étaient en train de charger la marchandise d'un engin à un autre. Ayant suspecté cette opération, il alerta aussitôt ses supérieurs qui, a leur tour donnent l'ordre à la BRI d'intervenir. Sur les lieux, ces derniers se rendent compte qu'il s'agit d'une marchandise impropre à la consommation pour qui doit etre saisie aussitôt. Un PV a été établi à l'encontre des deux commerçants douteux qui ont été traduits devant la justice. Les services de la police ont fait intervenir les services vétérinaires ainsi que des représentants de la brigade de répression de la direction du commerce, qui ont confirmé que la marchandise saisie était impropre à la consommation. Dans ce même contexte, les mêmes services sont intervenus pour la saisie de 1000 litres de lait pasteurisé, impropres à la consommation dans la commune de Hamma Bouziane a-t-on appris, hier, auprès des responsables de la sûreté de wilaya. La saisie a été réalisée suite à l'organisation de patrouilles de contrôle par les services de la sûreté de daïra de Hamma Bouziane à travers leur territoire de compétence, a précisé la cellule de communication de ce corps de sécurité, dans un communiqué transmis à notre rédaction. L'opération a permis l'arrestation de deux personnes en train de transférer ces produits, se trouvant à l'intérieur d'un camion frigorifique, dans un petit camion ne répondant pas aux normes de transport et aux conditions d'hygiène et de conservation. La marchandise impropre à la consommation a été détruite par les services du bureau d'hygiène relevant de l'Assemblée populaire communale (APC) de Hamma Bouziane, alors qu'un dossier pénal a été établi à l'encontre des personnes impliquées dans cette affaire pour «transport de lait pasteurisé impropre à la consommation en l'absence de conditions d'hygiène et de conservation». Les deux mis en cause qui ont fait l'objet d,un PV,sont également accusés d'avoir mis la santé publique en danger.

Ikram Ghioua