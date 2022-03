«La relance des activités touristiques et hôtelières à l'ère de la Covid», une année très importante pour l'Algérie en général et Oran en particulier, ville hôte des 19èmes Jeux méditerranéens, un évènement sportif et touristique». Tels sont les thèmes principaux de la 12éme édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie, Siaha. Une centaine d'exposants seront présents à ce rendez-vous qui se tiendra, du 13 au 16 mars 2022, au Centre des conventions d'Oran, parrainée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Cette rencontre s'étend sur plusieurs segments liés au tourisme. Le premier pavillon est dédié aux voyages et aux transports. Il permettra aux professionnels du secteur de se retrouver et de collaborer, dans le but de se faire connaître et promouvoir leurs produits, après plusieurs mois d'inactivité et enfin sortir de la crise de Covid-19. Le second pavillon abrite l'exposition liée aux équipements. Il sera consacré uniquement aux équipements, services et matériels pour les hôtels et le restaurants. «Ce salon sera l'occasion, pour les professionnels, de mettre en avant leurs nouvelles collections et dernières créations en matière d'équipements pour les hôtels, les restaurants et les collectivités, dans le but de répondre à une demande croissante», a-t-on indiqué. Au programme du salon, une série de conférences portant sur le secteur du digital et de l'innovation, l'hospitalité, ainsi que plusieurs formations, proposées gratuitement, aux opérateurs touristiques et agents de voyages. La rencontre de cette année s'ouvre pour la première fois à la concurrence culinaire. Cette épreuve sera subie par les étudiants en hôtellerie et restauration, dans le but de valoriser et d'encourager la profession de la restauration et les métiers de bouche. L'heureux gagnant sera récompensé par le premier trophée Siaha. Ce salon survient dans un contexte particulier, marqué par les intenses préparatifs des Jeux méditerranéens prévus l'été prochain, d'où la mise en place des guides touristiques.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi a affirmé que «les jeunes guides touristiques bénévoles lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran-2022, seront les meilleurs ambassadeurs d'Algérie et présenteront une meilleure image de la destination Algérie, qui recèle des atouts touristiques». «Pas moins de 93 volontaires bénéficieront de cette formation pour accompagner les athlètes et les délégations qu'accueillera Oran à l'occasion des JM et être en première ligne pour promouvoir les atouts touristiques de l'Algérie», a-t-il ajouté.

Le ministre, a valorisé la convention paraphée entre l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Oran et la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya, afin de former ces jeunes bénévoles, appelant à la généralisation de cette initiative, «afin que ces stages ne soient pas ponctuels. Cette formation, qui s'achèvera fin mars, sera encadrée par des spécialistes en tourisme et en artisanat. Elle abordera plusieurs volets traitant de l'histoire d'Oran, de «la place d'Oran dans le Bassin méditerranéen, de l'attrait touristique des sites, de la communication et des techniques d'accueil et des atouts du tourisme et de l'artisanat à Oran, en plus de l'organisation de visites à différents sites archéologiques.