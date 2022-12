La wilaya de Tissemsilt bénéficiera d'une enveloppe de 100 milliards de dinars. L'annonce a été faite, hier, par le Premier ministre qui a réuni le gouvernement dans cette wilaya, sur instruction du président de la République. Cette importante somme d'argent sera dépensée pour la réalisation de près de 90 projets de développement.

Le gouvernement a dégagé cette rallonge financière dans le cadre d'un programme complémentaire destiné à rattraper les retards constatés dans de nombreux secteurs.

Le déplacement de toute l'équipe gouvernementale sur les lieux mêmes de la réalisation prochaine de tous ces projets, traduit le souci de l'État de donner à Tissemsilt la possibilité de prendre sa part du développement, à l'image de toutes les régions du pays. Ce souci a d'ailleurs été souvent exprimé par le président de la République, à travers, notamment l'opération zone d'ombre pour laquelle un budget conséquent a été consacré. Dans une déclaration à la presse, le Premier ministre a d'ailleurs, rappelé que la réunion du gouvernement qui s'est tenue au siège de la wilaya «intervient sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune». L'objectif assigné au Conseil consiste à entamer l'application du programme complémentaire. Il sera «important», a souligné le Premier ministre et émane directement de la présidence de la République. Sur le terrain, les 90 projets devront permettre l'amorce d' «une relance socio-économique dans tous les domaines au niveau de cette wilaya historique et révolutionnaire qui pâtit du sous-développement», a affirmé Benabderrahmane, reconnaissant au passage que Tissemsilt n'a pas bénéficié «de projets de développement structurants».

Il y a lieu de retenir dans ces projets «structurants» qui nécessitent une dépense de 100 milliards de dinars, de nouvelles réalisations dans «les travaux publics, les ressources en eau et les grands ouvrages», détaille Benabderrahmane, annonçant que les projets ont la vocation de «désenclaver définitivement la wilaya et garantir l'eau potable et l'eau d'irrigation». Selon le Premier ministre, «17 secteurs vont bénéficier d'enveloppes financières tels que le tourisme, l'agriculture et le développement rural, la culture, l'enseignement supérieur, l'éducation et l'intérieur», en sus d'autres secteurs et ce en vue de «booster le développement dans cette wilaya, notamment dans le secteur de l'environnement et des énergies renouvelables ainsi que celui de l'énergie et des mines», a-t-il révélé. Il s'agit également d'un projet inscrit «pour la réalisation d'un groupement administratif abritant le siège de la wilaya avec ses différentes structures», a ajouté le Premier ministre.

ette réunion du gouvernement est la deuxième du genre à se tenir en dehors du Palais du gouvernement à Alger, après celle de Khenchela.

Le président Tebboune reçoit des historiens algériens

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à Alger, cinq historiens algériens désignés dans la Commission mixte d'historiens algériens et français, indique un communiqué de la présidence de la République. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du conseiller du président de la République chargé des Archives et de la Mémoire nationales, Abdelmadjid Chikhi, précise la même source.