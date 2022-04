L'Association d'aide aux enfants atteints de cancer, à Oran, s'est engagée à offrir le dîner de l'«Iftar Ramadhan» aux enfants malades et à leurs accompagnateurs, au sein même du centre anticancer Émir Abdelkader situé dans la partie ouest de la ville. Une initiative qui dure depuis des années. Un succès, oeuvre de bénévoles et philanthropes qui contribuent à atténuer le calvaire des familles des malades et de leurs accompagnateurs, en ce mois de Ramadhan, outre l'aide apportée par l'association, tout au long de l'année, notamment en mettant à leur disposition un espace pour recevoir les accompagnateurs de patients venus de wilayas lointaines et n'ayant pas où s'abriter. L'association et les bénévoles assurent quotidiennement la prise en charge de près de 100 enfants cancéreux, en les pourvoyant de toutes les commodités, à savoir l'abri, le petit déjeuner, les repas, en plus de leur transport au centre anticancer d'El Hassi. La majeure partie d'entre eux sont issus de milieux démunis venus des wilaya limitrophes. Aussi, l'association met à la disposition de ces malades et de leurs familles, des appartements à l'intérieur de son siège pour les familles séjournant à Oran, jusqu'à la fin du traitement de leurs enfants, ou qui viennent dans le but d'effectuer des examens périodiques et n'ayant pas de point de chute à Oran. Il s'agit, notamment, de ces centaines de familles qui viennent du sud-ouest du pays, du Sud et de certaines wilayas de l'intérieur. Le responsable de l'association a affirmé que «les repas de l'Iftar sont généralement fournis par des bienfaiteurs et les contributions de l'association, et qui comprennent un plat principal et un plat traditionnel, en plus des produits laitiers», ajoutant que «les plats sont sains et contribue à remonter le moral des accompagnateurs des malades atteints du cancer», soulignant que «l'association accompagne, tout au long de l'année, les malades éloignés de leurs familles pendant la période d'hospitalisation». Pour leur part, plusieurs accompagnateurs ont souligné que «l'ambiance qui règne à l'intérieur de l'hôpital est une ambiance familiale assurée par l'Association d'aide aux enfants atteints de cancer».