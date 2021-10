Le ministère de la Défense nationale a rendu, hier, compte de son bilan entre le 6 et le 12 du mois courant, faisant état d'un résultat probant dans le cadre «de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national, contre toute forme de menaces». Ainsi, « des détachements et des unités de l'Armée nationale populaire ont mené de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité, dans notre pays».

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, rapporte un communiqué du MDN, «des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont appréhendé 13 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes, à travers le territoire national». S'agissant des opérations de lutte contre la criminalité organisée, «et dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays et en sus de l'énorme quantité de kif traité s'élevant à plus de 10 quintaux saisis à Béchar, objet d'un communiqué rendu public précédemment, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, 10 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'au-tres quantités de drogues via les frontières avec le Maroc». Ces quantités, ajoute la même source, « s'élèvent à 430 kilogrammes de kif traité, tandis que 28 autres narcotrafiquants ont été arrêtés, en plus de 90 kilogrammes de la même substance et 473 328 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires».