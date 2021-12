Dans son allocution de clôture de la Conférence nationale de relance industrielle, hier, le Premier ministre a fustigé les tenants de la rente.

Il estimera qu'il n'est pas normal que des opérateurs bénéficient de mesures incitatives et de facilitations, notamment des exonérations fiscales et autres, sans apporter une plus-value, créer de la richesse et des postes d'emploi. À ce propos, il annoncera que des révisions vont être apportées à ce sujet et que les rentiers seront débusqués. Chiffres à l'appui, il annoncera qu'en 2018 et 2019, ce sont pas moins de

«10 milliards de dollars qui ont été octroyés aux investisseurs privés, en guise de mesures incitatives et d'encouragement, sans que cela ne corresponde à une valeur ajoutée». Il précisera, par ailleurs, que «désormais, ces aides et mesures devront, dorénavant, cibler leurs véritables bénéficiaires». Au sujet du financement des entreprises, en dehors de la persistance de quelques dysfonctionnements dans le système financier et bancaire, il estimera que «l'importance des opérations de financement des prêts d'exploitation et d'investissements renseigne sur l'ampleur des efforts consentis». À ce sujet, Benabderrahmane a indiqué que les banques ont eu à étudier, à fin septembre 2021, plus de 144 000 dossiers d'octroi de prêts d'investissements, pour un montant de plus de 14 440 milliards de dinars. Pour ce qui est des crédits d'investissements, ils correspondent à un volume de 10 774 milliards de dinars, tandis que les prêts d'exploitation ont bénéficié d'un total de 3 059 milliards de dinars. Le secteur de l'industrie a bénéficié de ces prêts à hauteur de 44%, a-t-il précisé. Le Premier ministre a annoncé au cours de son intervention, que «le secteur de la gouvernance des entreprises publiques, va connaître de profondes réformes, au cours des deux prochaines années». Exhortant à «la mise en place de mécanismes de veille technologique, afin de favoriser l'anticipation dans la prise de décision», il annoncera également de «nouvelles mesures et procédures pour alléger et améliorer le processus d'exportation». D'ailleurs, l'une des recommandations essentielles de l'atelier de «promotion du produit national et des exportations», a été d'ériger les exportations au rang d'industrie à part entière et non en fonction des surplus de la production nationale. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de «mettre en place des leviers indispensables de la gestion, tels que le système d'information multidimentionnelle».