El Bahia en état d’alerte. Dix passagers, ayant atterri à l’aéroport international Ahmed-Ben Bella d’Oran, ont été testés positifs au Covid-19. Ces derniers, après des tests rapides (PCR), ont présenté des symptômes totalement différents du variant Delta. Après la panique, la suspicion a vite gagné les esprits, d’où d’importantes mesures prises sur le champ. S’agit-il du variant Omicron? D’autant plus que les passagers suspectés sont arrivés de France qui connaît, ces derniers jours, une courbe de contaminations phénoménale. Pour ce faire, un prélèvement d’ échantillonnages a été effectué et envoyé à l’institut Pasteur d’Alger en vue d’ analyses avancées et de confirmation. L’annexe d’Oran est, malheureusement, dépourvue de moyens techniques permettant des investigations poussées. Cette suspicion est la seconde du genre relevée en moins d’une semaine, au niveau de l’aéroport d’Oran. Une wilaya où la Covid-9 fait des ravages. En effet, pas moins de 70 nouveaux cas sont enregistrés quotidiennement. Un bilan susceptible de connaître une hausse au fil des jours vu le relâchement total constaté chez une bonne partie de la population, peu soucieuse de la crise sanitaire et de ses aléas. Alors que les vaccins sont disponibles en grandes quantités. En plus de l’immunisant chinois, Sinovac, le Johnson & Johnson est également disponible. Il est administré en rappel 04 mois après l’inoculation de la seconde dose, au lieu de 06 mois comme prévu auparavant. «En mariant ces deux vaccins, le corps peut développer des anticorps à hauteur de 85%, d’où l’immunité collective qui se développe parallèlement», affirment les spécialistes. Sur le terrain, c’est le relâchement total, outre le non-respect des gestes barrières. En parallèle, les unités dédiées à la prise en charge de cette maladie sont saturées, en plus du manque de médicaments dont principalement les anticoagulants de marque Lovenox.