Le procureur général près la cour d'Alger a requis, hier, 10 ans de prison ferme à l'encontre de Skander Ould Abbès, fils de l'ancien secrétaire général (SG) du FLN et ancien ministre, Djamel Ould Abbès, et 5 ans de la même painecontrede l'ancien député du même parti, Baha Eddine Tliba. Dans la même affaire, dans laquelle les accusés sont poursuivis pour corruption, abus d'influence, obtention d'indus avantages et blanchiment d'argent, lors de l'élaboration des listes du FLN relatives aux élections législatives de 2017, le procureur général a requis une amende de 10 millions de dinars à l'encontre de Skander Ould Abbès et d'un million de dinars à l'encontre de Baha Eddine Tliba. 8 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de dinars ont également été requis à l'encontre de l'ancien SG du ministère de la Solidarité nationale, Khelladi Bouchnak, avec saisie de tous les biens liés à ce crime, selon la plaidoirie du parquet général. Au cours de l'audience de ce procès en appel, qui a repris après la recevabilité des procédures de pourvoi en cassation, les accusés ont rejeté les accusations portées contre eux, et l'ancien SG du FLN, Djamel Ould Abbès, a été entendu comme témoin dans l'affaire.