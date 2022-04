Le tribunal d’Oued Tlélat près la cour d’Oran a condamné, jeudi, un individu à une peine de 10 années de réclusion criminelle et à une amende de 2 millions de dinars. Présenté devant le parquet mercredi et incarcéré, le mis en cause a été jugé et condamné le lendemain. Le mis en cause est poursuivi pour des chefs d’inculpations liés à la fraude dans l’exercice commercial, notamment la pratique spéculative. Il a été pris en flagrant délit de stockage de plus de 246 quintaux de farine et plus de 244 q de semoule dans un entrepôt de Benfréha. Cette opération a été effectuée sur la base d’informations parvenues à la brigade de la gendarmerie d’Arzew, selon lesquelles un individu stockait une quantité de denrées alimentaires (farine et semoule) au niveau d’un dépôt dans cette collectivité locale. Une perquisition à l’entrepôt, en coordination avec l’inspection territoriale du commerce de Bir El Djir, s’est soldée par la saisie de 246 q de farine, plus de 244 q de semoule, 87 q de pâtes et 86 q de maïs, une marchandise estimée à 4,18 millions de DA. Dans une autre opération lancée au début de l’année en cours, les éléments de la sûreté de wilaya ont saisi 6 quintaux de viande de volaille impropre à la consommation, dissimulée dans un véhicule dénué du moindre moyen de conservation et des conditions d’hygiène.