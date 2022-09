La cour d'Alger a confirmé, hier, le jugement de première instance prononcé à l'encontre du patron du groupe «Ennahar», Mohamed Mokaddem, dit «Anis Rahmani», poursuivi dans une affaire de corruption, qui a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un (01) million de DA. L'ancien homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, également poursuivi dans cette affaire pour «blanchiment d'argent», a été condamné à la peine prononcée en première instance, soit une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de DA. Mohamed Mokaddem est poursuivi notamment pour «mauvais usage des fonds de la Sarl ‘'El-Athir Presse'', infraction à la règlementation des changes, trafic d'influence pour l'obtention d'indus avantages et fausse déclaration». La Sarl «El-Athir Presse», relevant du groupe, a été condamnée à payer une amende de 12 millions de DA et à verser une indemnité de 10 millions de DA au Trésor public. Tandis que la sixième chambre criminelle de la cour d'Alger a reporté, au 9 octobre prochain, le procès de l'ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal, poursuivi en sa qualité de P-DG de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) pour abus de fonction, dilapidation de l'argent public, conclusion d'une transaction en violation des dispositions légales et réglementaires aux fins d'accorder d'indus privilèges à autrui, prélèvement illégal d'intérêts sur des contrats conclus par les établissements dont il était administrateur au moment des faits, abus de pouvoir, conflit d'intérêts et blanchiment d'argent.