Pas moins de 1 000 logements, répartis à travers le territoire national bénéficieront du Programme national d'efficacité énergétique visant l'isolation thermique (Ecobat), lancé par l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (Aprue), a indiqué mardi le directeur de cet organisme, Merouane Chabane. Tout récemment installé dans ses fonctions en début d'année, Chabane a précisé que ce millier de logements constitue le quota du programme «Ecobat» pour l'année 2022. Ce nombre est appelé à augmenter dans les années à venir, a fait savoir Chabane, qui se prononçait en marge du Salon des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA), qui se tient jusqu'à mardi au Centre des conventions d'Oran «Mohamed Benahmed». «Nous entamons l'opération avec un nombre de 1 000 logements pour cette année, puis 5 000 autres pour l'année 2023 et 10 000 encore pour l'année d'après. Nous ambitionnons d'assurer l'isolation de centaines de milliers de logements et bâtiments», a-t-il anticipé.

«Nous avons mis en place, dira-t-il, une plateforme pour permettre à des particuliers disséminés à travers tout le territoire national de bénéficier d'un financement à hauteur de 80%. Ils bénéficieront en plus d'un accompagnement pour réaliser des travaux d'isolation thermique dans leurs logements», a-t-il expliqué. Il s'agit, a précisé Chabane, d'un premier quota, pour lancer le programme Ecobat, qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux promoteurs immobiliers pour le volet conception. Il a, par ailleurs, souligné que pour la conception, son organisme travaille avec le ministère de l'Habitat pour l'intégration des clauses de performance énergétique dans les cahiers des charges des nouvelles constructions. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la politique nationale visant à rationaliser la consommation interne de gaz afin de préserver les ressources énergétiques et d'augmenter les capacités d'exportation de cette source d'énergie.