Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne «croit pas» à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou dans la guerre en Ukraine, a-t-il déclaré, hier, dans une interview à la chaîne allemande Bild TV, après que Vladimir Poutine a agité cette menace dans un discours. «Je ne crois pas que ces armes seront utilisées. Je ne crois pas que le monde laissera faire», a affirmé le chef de l'Etat ukrainien selon des extraits de cette interview retranscrits par Bild.

Etats-Unis

Washington «prend au sérieux» la menace de Poutine

Le président américain Joe Biden a accusé la Russie, hier, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU d'avoir «violé de manière éhontée» les principes fondateurs de la Charte des Nations unies. «Cette guerre anéantit le droit de l'Ukraine à exister, tout simplement», a lancé le président américain, dénonçant l'invasion par un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU de son voisin. Les Etats-Unis «prennent au sérieux» la menace de Vladimir Poutine de recourir à l'arme nucléaire dans la guerre en Ukraine, a dit hier un porte-parole de la Maison- Blanche, annonçant de «sévères conséquences» si le président russe passait à l'acte.

Chine

Pékin appelle à un «cessez-le-feu à travers le dialogue»

La Chine a appelé, hier, à un «cessez-le-feu à travers le dialogue» dans le conflit en Ukraine, et insisté sur la nécessité de respecter «l'intégrité territoriale de tous les pays», après une allocution du président russe Vladimir Poutine annonçant une mobilisation militaire partielle. «La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées, les objectifs et principes de la Charte des Nations unies doivent être suivis, les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays doivent être prises en compte, et tous les efforts propices à une résolution pacifique des crises doivent être soutenus», a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'une conférence de presse. «Nous appelons les parties concernées à mettre en place un cessez-le-feu à travers le dialogue et la consultation, et à trouver une solution qui règle les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties dès que possible», a ajouté Wang. «La Chine appelle toutes les parties concernées à aplanir leurs différences convenablement par le dialogue et la consultation, et est prête à travailler avec la communauté internationale pour continuer à jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation».

Allemagne

Les annonces de Poutine sont «un acte de désespoir», estime Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié, hier, d'«acte de désespoir» les récentes décisions de Vladimir Poutine qui a notamment annoncé une mobilisation partielle des réservistes russes pour combattre en Ukraine et des référendums dans des territoires de l'est du pays. «Vladimir Poutine ne fait qu'empirer les choses. Il a depuis le début complètement sous-estimé la situation, et la volonté de résistance des Ukrainiens», a déclaré le chancelier lors d'une courte déclaration en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York. «La Russie ne peut pas gagner cette guerre meurtrière», a-t-il ajouté.