Le président chinois Xi Jinping va se rendre à Hong Kong pour y célébrer, vendredi prochain, les 25 ans de la rétrocession de la ville à la Chine par le Royaume-Uni, a annoncé samedi l'agence officielle Chine nouvelle. Ce 1er juillet, Xi assistera également à l'entrée en fonctions de la prochaine administration de Hong Kong, selon l'agence, lors d'un voyage qui marquera sa première sortie de la Chine continentale depuis le début de la pandémie de coronavirus. «Le président Xi Jinping assistera à une réunion célébrant le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la mère patrie», a indiqué Chine nouvelle. «Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, assistera aussi à la cérémonie d'entrée en fonctions du sixième gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong», a ajouté l'agence. Les présidents chinois participent habituellement à la prise de fonctions des nouveaux chefs de l'Exécutif de la région semi-autonome. La dernière visite de Xi dans l'ancienne colonie britannique remonte à 2017 lorsqu'il a assisté à la prestation de serment de la dirigeante sortante Carrie Lam. Mais la venue de Xi pour celle de John Lee restait incertaine en raison de l'épidémie de coronavirus.

Hong Kong, qui applique une politique sanitaire moins stricte qu'en Chine continentale tout en gardant un objectif de «zéro Covid», enregistre actuellement plus de 1000 cas par jour pour 7,4 millions d'habitants. Jeudi, deux hauts responsables ont été testés positifs au coronavirus et ont été placés en quarantaine. Mme Lam a assuré cependant que la situation n'est «pas alarmante», avec des hospitalisations demeurant à un niveau bas. Du fait de la différence de politique sanitaire entre Hong Kong et la Chine continentale, les Hongkongais appelés à entrer en contact avec les dirigeants chinois devront certainement observer une quarantaine avant la cérémonie. Selon les médias locaux, les responsables du gouvernement sont entrés dans une «bulle» pour minimiser le risque d'infection avant leur participation à la passation des pouvoirs. John Lee et ses ministres prêteront serment le 1er juillet, date qui marquera aussi le mitan de la période de semi-autonomie pour Hong Kong, au nom du principe de «un pays, deux systèmes», qui doit rester en vigueur jusqu'en 2047. Recevant Lee pour lui donner sa bénédiction en mai, le président chinois avait déclaré qu'un «nouveau chapitre» s'ouvrait pour la ville. Ce centre d'affaires avait été le théâtre d'immenses et parfois violentes manifestations en 2019, ce qui a poussé Pékin à y imposer une loi draconienne sur la sécurité nationale qui criminalise toute dissidence. En 2017, Xi et son épouse Peng Liyuan étaient restés trois jours à Hong Kong pour le 20e anniversaire de la rétrocession.