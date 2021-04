Malgré de vives tensions bilatérales, Chinois et Américains semblent décidés à collaborer sur le climat: Pékin a confirmé hier la participation du président chinois Xi Jinping au sommet virtuel organisé par Joe Biden. La Chine et les Etats-Unis sont les deux premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, à l’origine du réchauffement planétaire. Leur entente est donc cruciale pour la réussite des efforts internationaux entrepris pour réduire ces émissions. Le président américain Joe Biden a invité 40 dirigeants mondiaux au sommet sur le climat qu’il organisera par visioconférence demain et vendredi — dont Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine. Cette réunion est censée marquer le retour des Etats-Unis en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, après leur désengagement durant le mandat de Donald Trump, lequel avait retiré son pays de l’accord de Paris.