Le président chinois Xi Jinping est arrivé, hier, au Kazakhstan, pour sa première visite à l’étranger depuis le début de la pandémie. Xi Jinping a été accueilli par le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, les deux dirigeants portant des masques. La veille, il a promis de «défendre la sécurité commune» avec le Kazakhstan, dans la presse kazakhe, reprise par la télévision publique chinoise CCTV. Selon Xi Jinping, la Chine souhaite coopérer avec le Kazakhstan dans la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé international ainsi que contre les trois «fléaux», terme utilisé par Pékin pour désigner le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme religieux. Des milliers de Kazakhs ont des liens familiaux avec des habitants du Xinjiang, région où les Kazakhs constituent la deuxième plus grande population turcophone après les Ouïghours. Après sa visite au Kazakhstan, Xi Jinping se rendra à Samarcande, en Ouzbékistan, pour le sommet des États membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), les 15 et 16 septembre. L’OCS est composée de la Chine, de la Russie, de quatre pays d’Asie centrale - le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan -, de l’Inde et du Pakistan. Xi rencontrera le président russe Vladimir Poutine lors du sommet, Moscou, frappé par des sanctions occidentales, cherchant à renforcer ses liens avec Pékin. Le Kremlin a insisté mardi que l’OCS constituait «une alternative réelle aux structures orientées vers l’Occident».