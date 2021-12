Le président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations à une réunion des Nations unies pour marquer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. M. Xi a indiqué que la question palestinienne constitue le noeud de la problématique du Moyen-Orient. Le règlement de la question palestinienne passera par une adhésion aux principes onusiens, a-t-il estimé, ajoutant que «la communauté internationale devrait défendre l'objectivité et la justice, prôner la tolérance et le respect mutuel, et profiter de l'occasion offerte par le 30e anniversaire de la Conférence de paix de Madrid pour accorder un soutien accru à la reprise d'un dialogue, d'égal à égal, entre la Palestine et Israël sur la base de la solution à deux Etats». Parallèlement, la communauté internationale devrait, dit M. Xi, continuer à aider le peuple palestinien à lutter contre la pandémie de COVID-19, tout en améliorant efficacement l'économie et la situation humanitaire. La Chine attache une grande importance à la question palestinienne et soutient la juste cause du peuple palestinien à restaurer ses droits légitimes en tant que nation, a-t-il poursuivi. La Chine défendra toujours l'équité et la justice, facilitera activement les pourparlers de paix et continuera d'accorder des assistances humanitaires, de développement, anti-pandémie et d'autres à l'Etat de Palestine, a assuré M. Xi car la Chine demeure une amie sincère du peuple palestinien et, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et grand pays responsable, elle continuera de travailler avec la communauté internationale pour contribuer positivement à la résolution de la question palestinienne ainsi qu'à la réalisation d'une paix et d'une stabilité durables au Moyen-Orient.