Le gouvernement américain a décidé de vendre à l’Arabie saoudite 280 missiles air-air de moyenne portée, malgré l’engagement de Joe Biden à donner la priorité à la diplomatie pour mettre fin au conflit au Yémen, où Riyadh intervient militairement. L’Arabie saoudite, qui appuie les forces gouvernementales au Yémen contre les rebelles Houthis, avait demandé d’acquérir 280 missiles AIM-120C et leurs équipements pour une valeur estimée à 650 millions de dollars, a indiqué jeudi le département d’Etat. L’administration a prévenu le Congrès qu’elle avait décidé d’accepter cette requête. «Nous avons assisté à une hausse des attaques transfrontalières contre l’Arabie saoudite au cours de l’année passée», a indiqué un porte-parole du département d’Etat.»Les missiles AIM-120C saoudiens ont joué un rôle clé dans l’interception des multiples attaques de drones qui ont mis les forces américaines en danger et menacé plus de 70.000 ressortissants américains dans le royaume», a-t-il ajouté. Ce type de missiles «n’est pas utilisé contre des cibles au sol», a ajouté le porte-parole. Cette vente «permettra à l’Arabie saoudite de reconstituer ses stocks et de respecter l’engagement du président (Biden) à soutenir la défense du territoire saoudien». Elle est aussi «pleinement conforme à l’engagement de l’administration à favoriser la diplomatie pour mettre fin au conflit au Yémen, tout en s’assurant que l’Arabie saoudite a les moyens de se défendre contre les attaques aériennes des Houthis soutenus par l’Iran», a-t-il conclu.