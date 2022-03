Les Etats-Unis ont affirmé lundi être «prêts à prendre des décisions difficiles» pour sauver l'accord visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, tout en soulignant qu'ils se préparaient aussi à un éventuel échec des négociations. Selon une source proche du dossier, Téhéran exige le retrait des Gardiens de la révolution - l'armée idéologique de la République islamique iranienne - de la liste noire américaine des «organisations terroristes étrangères», et cette demande est l'un des tout derniers obstacles à un compromis pour ressusciter cet accord de 2015. Interrogé à ce sujet, le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a refusé de détailler «quelles sanctions nous sommes prêts ou non à lever». Mais «nous sommes prêts à prendre des décisions difficiles pour ramener le programme nucléaire iranien dans ses limites» instaurées par l'accord de 2015, a-t-il assuré. L'accord sur le nucléaire iranien avait permis la levée des sanctions économiques contre l'Iran en échange de restrictions claires à ses activités nucléaires pour assurer, sous supervision internationale, qu'elles restent strictement civiles et pacifiques. Mais sous la présidence de Donald Trump, les Etats-Unis ont quitté l'accord en 2018 et rétabli leurs sanctions. En riposte, Téhéran s'est affranchi des limites-clés à son programme atomique. Depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison- Blanche l'an dernier, des négociations sont en cours à Vienne pour sauver cet accord, en levant des sanctions américaines contre un retour iranien dans les clous du texte.»Il y a eu des progrès significatifs ces dernières semaines, mais je veux dire clairement qu'un accord n'est ni imminent ni certain», a dit Ned Price. «Nous nous préparons de la même manière à tous les scénarios, avec ou sans retour mutuel à un respect total» de l'accord, a-t-il prévenu. «Le président Biden s'est engagé à ce que l'Iran, tant qu'il sera au pouvoir, ne soit pas autorisé à détenir une arme nucléaire, et cet engagement est réel et solide, que ce soit avec l'accord ou sans accord.» Ned Price a précisé que le négociateur américain Rob Malley n'avait pas encore regagné Vienne depuis la pause décidée il y a 10 jours dans les pourparlers.