Les Etats-Unis ont prévenu lundi qu’il ne restait plus que «très peu de semaines» pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien, appelant de nouveau l’Iran à des négociations «directes» pour parvenir à un compromis dans cette «dernière ligne droite». Les pourparlers de Vienne, auxquels les négociateurs américains participent de manière indirecte, ont permis en janvier «des progrès pour diminuer la liste des divergences», a déclaré un haut responsable américain. «C’est pourquoi l’heure des décisions politiques a sonné», a-t-il ajouté. Ces discussions ont été suspendues vendredi pour que les délégations puissent faire le point avec leurs gouvernements respectifs. «Nous saurons rapidement», lorsque les pourparlers reprendront dans la capitale autrichienne cette semaine, si une entente est possible ou si c’est le début d’une «réalité d’escalade des tensions et de crise», a estimé le responsable américain, réaffirmant que Les Iraniens ont pour la première fois semblé ouverts la semaine dernière à des négociations directes avec les Américains, que ces derniers réclament depuis le début. «Nous n’avons aucune indication que cela sera le cas lorsque nous nous retrouverons» à Vienne, a déploré le responsable américain. «Etant donné le peu de temps qui nous reste, étant donnée l’importance des décisions qui doivent être prises, il serait profondément malheureux» de «rater cette occasion» en raison notamment de l’absence de «discussions directes», a-t-il fait valoir. «Je ne dis pas que si nous le faisons nous parviendrons à un accord», «ce n’est pas la solution miracle», a-t-il précisé.