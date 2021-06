L'armée américaine a démenti, mardi, les déclarations du chef du gouvernement marocain Saad-Eddine El Othmani, prétendant que l'exercice militaire américano-marocain «African Lion 2021» aura lieu en partie dans le désert du Sahara occidental occupé.

Le porte-parole du Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom), le colonel Christopher Karns, a confirmé que les exercices prévus du 7 au 18 juin prochain, se dérouleront «à travers le Maroc, de la base aérienne de Kenitra, au nord, à Tan-Tan et au complexe d'entraînement de Guerir Labouhi au sud», soit dans les frontières internationalement reconnues du royaume, excluant les territoires sahraouis occupés. «Les lieux ont été choisis pour renforcer les partenariats de sécurité et nos relations avec d'autres pays participant (à l'exercice), alors que nous oeuvrons ensemble à renforcer la stabilité régionale», a-t-il précisé. Les Etats-Unis et le Maroc «ont envisage un vaste éventail de lieux pour assurer le succès d'African Lion 2021, se décidant en fin de compte pour les lieux proposé au tout début des travaux préparatoires, à l'été 2020», a-t-il souligné.

Une porte-parole du Commandement central de l'Africom, Bardha Azari, a affirmé mardi à l'agence de presse espagnole EFE que les exercices s'étendent «de la base aérienne de Kénitra, au nord, aux zones d'entraînement de Tan-Tan et Guerir Labouhi au sud». Dans un message publié sur son Twitter, Saad-Eddine El Othmani avait avancé que les manoeuvres militaires internationales allaient se dérouler en partie dans les territoires sahraouis occupés «consacrant», selon lui «la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental» occupé. Le tweet de M. Othmani avait été supprimé dans la journée de mardi. Le Front Polisario a rapidement dément l'annonce de Rabat, la qualifiant de «rumeur totalement fausse». «Il n'y aura pas de manoeuvres conjointes au Sahara occidental dans le cadre des manoeuvres ‘'African Lion 2021'' auxquelles des forces américaines participeront», a déclaré le chef de la diplomatie sahraouie, Mohamed Salem Ould Salek. «Elles vont se dérouler au sud du territoire marocain et à l'intérieur des frontières internationalement reconnues du Maroc», a-t-il assuré. L'édition 2021 des manoeuvres conjointes de l'Africom -annulées en 2020 pour cause de pandémie- va réunir 7.000 soldats de neuf pays du 7 au 18 juin prochain, indique le site du commandement américain. La Tunisie et le Sénégal y participeront, a précisé le colonel Karns. L'Espagne n'est pas mentionnée comme pays participant, selon le site de l'Africom. Madrid a refusé d'engager ses troupes dans un exercice militaire se déroulant au Sahara occidental afin de ne pas légitimer l'occupation marocaine des territoires sahraouis, d'après des révélations de la presse espagnole.

Depuis quelques mois, les relations entre Madrid et Rabat sont tendues, l'Espagne accusant, notamment le Maroc d'employer différents moyens de pression et de chantage afin de la pousser à reconnaître sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. La récente admission, dans un hôpital espagnol, du président sahraoui, Brahim Ghali a compliqué davantage les relations entre les deux pays. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a accusé le Maroc d'avoir instrumentalisé des centaines de mineurs pour traverser les frontières de l'Espagne après l'afflux dans l'enclave de Ceuta de milliers de migrants au début de la semaine dernière, qualifiant l'épisode d'«inacceptable».