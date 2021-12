A J-4, le peuple libyen n'est toujours pas assuré de se rendre aux urnes, le 24 décembre prochain, date d'un scrutin présidentiel fixé depuis un an par le Forum de dialogue politique interlibyen (FDPL), réuni à Tunis puis à Genève par la mission d'appui des Nations unies (Manul). En attendant une réponse officielle claire et définitive, la population doit toujours demeurer aux aguets, sur le plan sécuritaire. Hier, une source autorisée de la Direction de la sécurité publique de la ville de Ben-Walid a révélé qu'une explosion due à un engin datant des débuts du conflit armé de 2011 a tué une personne et blessé grièvement une autre, aux alentours de l'agglomération qui se trouve dans la région de Mardoum. Comme si un malheur ne suffit pas, une autre explosion de même nature a été signalée par le ministère libyen de l'Intérieur sur son site officiel, faisant état de la mort de 8 enfants et de blessures plus ou moins graves pour 3 autres. L'engin aurait explosé au sein même d'une habitation qui a fait l'objet ces dernières heures d'une inspection effectuée par les services techniques compétents en la matière. En novembre dernier, le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'unité nationale, le général Khaled Mazen, avait déjà alerté sur ces dangers permanents à l'occasion d'une première conférence nationale consacrée à l'élimination des mines et autres engins explosifs qui terrorisent les habitants. Et c'est dans un tel contexte que le président de la Haute Commission Nationale Electorale (HNEC), Imad al-Chadli al-Sayeh, a affirmé, hier, que son institution n'a «aucun problème technique pour organiser les élections à la date initialement fixée, c'est-à-dire le 24 décembre de l'année en cours. Autrement dit, jeudi prochain. Il a délivré ce propos à l'agence officielle turque Anadolu, ajoutant qu'«il n'est pas de notre compétence d'annoncer le report des élections mais c'est au Parlement qui a donné les instructions pour la tenue de ce scrutin de délivrer l'ordre de les annuler ou de les reporter». Ainsi, la balle est-elle renvoyée dans le camp de Saleh Aguila, candidat inattendu à cette élection et allié incontestable du maréchal Khalifa Haftar avec lequel il aborde cette compétition électorale incertaine mais décisive. Or, la commission parlementaire chargée du suivi du processus électoral, après avoir reçu le rapport de Imad al-Chadli al Sayeh, quelques jours plus tôt, a déclaré vendredi dernier que le report de la présidentielle est une question tranchée de manière réaliste, accusant au passage la HNEC d'avoir induit en erreur les Libyens en leur faisant croire à la possibilité de respecter la date fixée ou de la reporter de quelques semaines. Bref, le ton n'est pas à la quiétude du côté de Tripoli comme de Benghazi, malgré les apparences, et la Libye risque de vivre, jeudi prochain, une journée ordinaire.