Le pouvoir du président Nicolas Maduro a remporté une victoire écrasante aux élections régionales de dimanche, selon le Conseil national électoral (CNE). Le pouvoir a remporté 20 des 23 postes de gouverneur et la mairie de Caracas face à une opposition divisée qui participait pour la première fois depuis 2017, après avoir boycotté présidentielle et législatives. L'Union européenne a envoyé une mission électorale, la première depuis 15 ans. Le taux de participation est de 41,8% avec 8,1 millions de votants, selon les résultats provisoires avec 90,21% des votes. L'opposition a remporté trois états: l'île de Nueva Esparta, Cojedes et le Zulia, état pétrolier le plus peuplé du pays.»Beau triomphe, belle victoire, belle récolte, produit du travail», a exulté le président Maduro, parlant de «résultats écrasants».