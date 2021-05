Une vingtaine de terroristes ont été abattus dans les provinces burkinabè du Nord et du Sahel lors d'une opération antiterroriste menée depuis le 5 mai, ont indiqué lundi des sources concordantes. Cette opération baptisée Houné (dignité en langue fulfuldé) a été lancée afin de contrer les terroristes agissant dans ces régions en proie à une recrudescence d'attaques ces dernières années, a souligné l'armée. «Une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, quatre bases détruites et divers matériels saisis», a rapporté l'agence AIB. Dans une note interne de l'armée citée par l'agence Chine nouvelle, l'objectif de l'opération est de «neutraliser les groupes armés terroristes» qui sévissent dans la zone, de «sécuriser et rassurer les populations et de réaffirmer l'autorité de l'Etat». Avant cette opération, ces localités étaient sous le contrôle des groupes terroristes. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attentats qui ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés. Ils sont récurrents dans les régions du Sahel, du Centre-nord, de l'Est et dans l'ouest du pays, qui ont été placées régulièrement sous couvre-feu depuis 2019.