Près d'une vingtaine de pays de l'UE, emmenés par l'Allemagne et la France, ont proposé, jeudi, la candidature de Tedros Adhanom Ghebreyesus à sa propre succession à la tête de l'OMS, peu avant que la date butoir soit dépassée. Les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé avaient jusqu'à 18h00 (16h00 GMT) pour désigner les candidats. Dès mercredi, l'Allemagne avait officiellement annoncé qu'elle proposait le Dr Tedros, qui semble désormais être le seul candidat en lice. «Aujourd'hui 23 septembre, la France et l'Allemagne, en coordination avec un groupe d'Etats de l'UE, ont proposé la candidature du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pour l'élection du Directeur général de l'OMS qui aura lieu en mai 2022», ont indiqué dans un tweet les missions permanentes de la France auprès de l'ONU à Genève. Près d'une vingtaine de pays de l'UE ont proposé la candidature de l'Ethiopien, ont détaillé des sources diplomatiques. Chacun des pays, parmi lesquels l'Autriche, le Portugal, la France et l'Espagne, a remis une enveloppe scellée à l'OMS. Ces enveloppes ne seront pas ouvertes avant le 1er octobre par l'OMS. Dans quelques semaines, la liste des candidats sera transmise aux Etats membres de l'OMS, avant d'être rendu publique, fin octobre ou début novembre. Spécialiste du paludisme, diplômé en immunologie et docteur en santé communautaire, cet ancien ministre de la Santé et chef de la diplomatie éthiopienne était devenu en 2017 le premier Africain à prendre la tête de cette puissante agence de l'ONU, en première ligne depuis le début de la pandémie. Sa nomination par les pays européens est une surprise, la plupart des observateurs ayant prédit que le soutien officiel viendrait de pays africains. S'il devrait recevoir le soutien de nombreux membres de l'OMS, l'Ethiopie lui a en revanche retiré son soutien en raison du conflit dans la région du Tigré, dont il est originaire. Le chef de l'OMS s'est attiré l'ire du gouvernement d'Addis-Abeba en utilisant à plusieurs reprises la tribune de l'OMS pour condamner la répression dans sa région natale. S'il y a plus d'un candidat, un processus de sélection commencera en janvier 2022 pour établir une liste restreinte de cinq candidats au maximum. Les Etats membres voteront pour le prochain chef de l'OMS - dont le mandat débutera le 16 août prochain - lors d'un scrutin secret pendant l'Assemblée mondiale de la santé en mai. Le Dr Tedros, classé comme l'une des 100 personnalités les plus influentes de 2020 par le magazine Time, s'est toutefois attiré les foudres de l'ancien président américain Donald Trump (2017-2021) qui avait coupé les vivres à l'organisation, accusée d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie. L'arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche, qui a remis les Etats-Unis dans le giron de l'OMS, lui a offert un second souffle. Mais son ton plus critique envers la Chine, qu'il estime ne pas être assez transparente sur l'origine de la pandémie, lui vaut désormais d'être boudé par Pékin. Il est toutefois largement soutenu par la communauté internationale grâce à sa solidarité inébranlable envers les pays défavorisés pendant la pandémie.