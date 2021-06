Vingt-et-un Palestiniens ont été blessés, dimanche soir, lors d'affrontements avec les forces de l'occupation sionistes dans la localité de Beita, au sud de Naplouse, a rapporté lundi l'agence de presse palestinienne, Wafa. Le directeur du centre d'urgence de la Société du Croissant-Rouge à Naplouse, Ahmed Jibril, a déclaré qu'il y avait 12 cas d'étouffement par des gaz lacrymogènes lors des affrontements avec l'occupation dans la localité de Beita». Par ailleurs, les forces israéliennes ont arrêté un jeune homme de 27 ans, après avoir perquisitionné et fouillé sa maison dans la localité de Beita, d'après Wafa. De plus dans la province de Jénine, des affrontements ont éclaté entre l'armée d'occupation et des citoyens palestiniens à l'entrée de la ville de Yamoun, à l'ouest de Jénine. Des sources locales ont déclaré à Wafa, que les forces d'occupation avaient mis en place un poste de contrôle militaire près de l'entrée d'Al-Yamoun, ce qui a entraîné le déclenchement d'affrontements, au cours desquels elles ont tiré des grenades lacrymogènes.