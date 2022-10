Une vingtaine de Palestiniens ont été arrêtés, hier, par l'armée sioniste lors de la prise d'assaut de plusieurs villes et villages de Cisjordanie occupée, indique une association. Le Club des prisonniers palestiniens a déclaré dans un communiqué que l'armée sioniste «avait mené une campagne d'arrestations qui visait 20 Palestiniens de plusieurs gouvernorats de Cisjordanie». Les forces militaires sionistes ont pris d'assaut la ville de Naplouse (nord) à partir de plusieurs entrées et arrêté deux Palestiniens lors de l'incursion, selon la source. L'armée de l'occupation a mené également un raid sur les gouvernorats de Jénine et Qalqilya (nord), Bethléem et El Khalil (sud), et la périphérie d'El Qods, au cours duquel 18 Palestiniens ont été arrêtés, ajoute le Club des prisonniers. Quotidiennement, l'armée sioniste prend d'assaut la Cisjordanie pour arrêter et même tuer des Palestiniens.