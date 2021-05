Une vingtaine de civils ont été tués vendredi, dans une attaque perpétrée par «des individus armés non identifiés» dans la localité de Tin-Akoff dans la province de l'Oudalan (Nord-est du Burkina Faso), selon des sources sécuritaires locales. «Des individus armés non identifiés circulant à moto ont attaqué des habitants de Tin-Akoff, tuant une vingtaine de personnes», a déclaré un membre des «volontaires pour la défense de la patrie (VDP)», des civils engagés pour appuyer l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Cette attaque a occasionné un déplacement massif des populations, précise une source administrative qui a confirmé l'attaque. Des médias locaux évoquent le même bilan. Depuis quelques jours les attaques terroristes contre les populations civiles se sont intensifiées au Burkina Faso. Dans un communiqué publié vendredi, le HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, s'est dit «vivement préoccupé» par les conséquences humanitaires des récentes violences au Burkina Faso qui ont causé la mort de 45 personnes et en ont forcé plus de 17 500 autres à fuir leurs foyers au cours des 10 derniers jours. Fin mars, plus de 1,1 million de personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays, selon les données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).